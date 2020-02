Finte turiste nel B&B a luci rosse, le squillo di San Valentino finiscono nei guai

Non erano turiste, ma prostitute. Hanno prenotato per alcuni giorni un B&B di Ancona, spiegando al proprietario di essere da queste parti in vacanza, ma poi hanno cominciato ad agganciare e ospitare clienti. A scoprire le due squillo dominicane sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Ancona, sezione Reati contro la prostituzione e la criminalità straniera, guidati dal vicequestore Carlo Pinto.

Il sistema scoperto dagli investigatori, questa volta, è andato fuori dagli schemi tradizionali. Le due donne, di 40 e 45 anni, dopo una ricerca sul web, avevano prenotato il B&B online, confermando e pagando anticipatamente il soggiorno. Arrivate in città, hanno occupato le stanze della struttura senza destare sospetti. In realtà, avevano già iniziato ad abbordare i clienti con annunci su siti specializzati, ancor prima di metter piede ad Ancona.

I poliziotti hanno contattato le due dominicane, hanno concordato un appuntamento e le hanno raggiunte nel B&B, fingendosi clienti. Una volta entrati, hanno svelato la loro identità e qui hanno scoperto che una delle due da ben 8 anni era irregolare e priva di permesso per restare in Italia. Lei è stata denunciata ed è stata già accompagnata alla frontiera aerea di Fiumicino per l’espulsione, su ordine del questore.