Ancona si conferma Bandiera Blu: l'assegnazione via Facebook

Una videoconferenza sulla piattaforma di Facebook è servita per assegnare le Bandiere Blu 2020. Il prestigioso riconoscimento arriva come una conferma e un premio per il lavoro svolto alla Baia di Portonovo e all'approdo di Marina Dorica.

La spiaggia di Portonovo riceve la Bandiera Blu ininterrottamente dal 2010, a conferma di una crescita che anno dopo anno è sempre più attenta alla sostenibilità e alla capacità di accoglienza. «Vengono premiate - si legge nella comunicazione del Comune - le aree che si dimostrano attive e concretamente propositive nell'ambito dei servizi alla persona, dell'attenzione all'ambiente, delle iniziative di socialità e culturali e di partecipazione a progetti comunitari, di accessibilità. Tutte voci controllate e monitorate, come nel caso dei prelievi Arpam per le acque di balneazione».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il processo di candidatura alla Bandiera Blu è complesso e impegna, ogni anno, il servizio Turismo del Comune di Ancona, in collaborazione con operatori, associazioni e cittadini. «In un periodo complesso come questo, è importante partire da quello che sappiamo di essere - commenta l'Assessore al Turismo Paolo Marasca - la conferma della Bandiera Blu ci dice che ogni anno si migliora e aumentano reti, collaborazioni, cooperazione e consapevolezza. Tutte qualità fondamentali per attraversare questo momento mantenendo la nostra forza, e contando su competenze, ambiente e bellezza».