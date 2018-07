Si allontana troppo dalla riva, bagnante in pericolo: salvato dalla polizia

Si era allontanato talmente tanto dalla riva al punto che difficilmente sarebbe tornato indietro a nuoto. Paura per un 50enne anconetano nelle acque del Passetto che rischiava seriamente di finire alla deriva. A notarlo per primi sono stati gli agenti a bordo di un elicottero della Polizia, che hanno inoltrato la segnalazione alle moto d’acqua in servizio per la questura. I due mezzi veloci hanno recuperato il bagnante e lo hanno riportato a riva.

Moto d’acqua impegnate anche alle “due sorelle”, dove l’attenzione degli Agenti è stata richiamata da alcuni naviganti che segnalavano un gabbiano rimasto incastrato in una rete. I poliziotti sono riusciti a liberare il volatile facendogli riprendere il volo tra gli applausi ed i ringraziamenti della gente.