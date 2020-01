«Aiuto, mi servono soldi qui in Senegal», occhio alla truffa online: vittima un avvocato

“Ti scrivo in tutta discrezione perché quello che ho da spiegarti mi disturba molto; sto in viaggio d'affare molto importante in Senegal ma le cose qui non sono andate in buon fine. In questo momento ho un delle difficoltà a gestire la situazione del mio soggiorno e il mio ritorno e ho bisogno di un prestito di €950. Te li do dopo tre giorni al mio ritorno. Ti prego con discrezione per non far preoccupare nessuno. Posso contare su di te? Umberto”.

Decine di colleghi, clienti ed ex clienti dell’avvocato Umberto Gramenzi hanno ricevuto nelle ultime ore una mail con un testo identico o simile a questo. Il diretto interessato però non è in Senegal. Stamattina era a L' Aquila per patrocinare in un'udienza e, come facile intuire, la richiesta di denaro non proviene da lui. «Quella mail è arrivata anche a ex clienti che non sento più da decenni, alcuni hanno capito subito che si trattava di un virus ma altri mi hanno tempestato di chiamate e praticamente sono due giorni che non lavoro per rispondere alle telefonate» ha spiegato il legale (quello vero). A trarre in inganno è il fatto che la mail arriva dall’indirizzo pec dello studio legale, ovviamente piratato, ed è preceduta da un’altra in cui il sedicente Gramenzi chiede di poter scambiare della corrispondenza privata in merito a una questione molto delicata e non affrontabile via telefono. Guarda caso. «Abbiamo già provveduto a cambiare le password necessarie, non ho avuto ancora il tempo di andare dalla polizia postale ma sto valutando di farlo appena possibile» ha concluso l’avvocato.