Il regalo di Natale sul bus: il biglietto del sabato vale anche la domenica

Chi utilizza il ticket giornaliero di sabato può viaggiare gratis la domenica. Lo ha reso noto Conerobus che per le festività natalizie ha potenziato i servizi e previsto corse gratuite e promozioni. Tutto questo per agevolare gli spostamenti e favorire l’accesso al centro, alleggerendo contemporaneamente il traffico delle auto private. La principale novità di quest’anno è rappresentata dalla promozione weekend, grazie alla quale chi acquisterà il biglietto giornaliero il sabato potrà viaggiare gratuitamente la domenica: un piccolo regalo con il quale l’azienda per la mobilità intercomunale di Ancona conferma la volontà di andare incontro alle esigenze dei propri clienti, fornendo loro un opportunità in più per vivere a pieno la città nel periodo delle feste. Già attiva, l’offerta sarà valida fino all’8 gennaio.

Forte del successo riscosso in passato, sotto l’albero di Conerobus torna il Xmas ticket, biglietto settimanale scontato a 10 euro anziché 12. Per lo stesso titolo di viaggio acquistato tramite le app Atma e myCicero è prevista un’ulteriore riduzione a 9 euro. L’ iniziativa è frutto della partnership tra myCicero Srl e Atma. Sul fronte delle corse, l’azienda potenzia il normale servizio con collegamenti aggiuntivi. A partire dalla due navette veloci e gratuite per il centro che ogni sabato e domenica, fino alla Vigilia di Natale compresa, e il 5 e 6 gennaio, collegheranno, dalle 10.30 alle 21.30, piazza Ugo Bassi con piazza Cavour. Una terza navetta supplementare e gratuita sarà poi attiva dal 1° al 24 dicembre lungo la tratta via Marconi – piazza Cavour, con partenza dai capolinea ogni 20 minuti, dalle 16.30 fino alle 21.30. Nei giorni di allestimento del presepe vivente, infine, l’azienda metterà a disposizione dei visitatori un bus navetta gratuito dal centro per Pietralacroce.