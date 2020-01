Erano parcheggiate sotto casa, ma senza assicurazione: auto sequestrate

Erano parcheggiate sotto casa, ma avevano l’assicurazione scaduta da mesi. Per questo la polizia le ha sequestrate.

Amara sorpresa per i proprietari di un’Audi e una Seat che sostavano sul suolo pubblico, prive di copertura assicurativa. Si trovavano in un parcheggio di via Paolucci, vicino al semaforo di via delle Grazie. Ad accorgersi di quelle due auto irregolari sono stati i poliziotti delle Volanti nel corso dei servizi di controllo, che hanno portato all'identificazione di una sessantina di persone e una trentina di veicoli.

Nel parcheggio sotto l’asse nord-sud gli agenti hanno scoperto e sequestrato le due auto di media cilindrata che avevano l’assicurazione scaduta da mesi.