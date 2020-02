Ferma gli automobilisti, poi li spaventa con un grosso ramo: arriva la polizia

ANCONA - Prende un grosso ramo a forma di Y, si mette in mezzo alla strada ed inizia a spaventare gli automobilisti tentando anche di fermarli. E' questo quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno le 15, nella zona dell'ospedale regionale di Torrette.

Subito allertata è intervenuta la squadra Volanti di Ancona insieme ai colleghi del posto di polizia dell'ospedale, che lo hanno fermato in una vicina area verde. Lui, un 27enne extracomunitario, studente universitario, è parso molto tranquillo ma ubriaco. Il giovane è stato poi portato in questura e denunciato per violenza privata.