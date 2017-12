Allarme della Prefettura, aumentano i furti in città: più controlli a Natale

Si è svolta ieri la riunione del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica. I dati acquisiti, alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia, della Capitaneria di Porto, del presidente della Provincia, dell'assessore alla sicurezza e dei rappresentanti delle forze armate, hanno consentito di riscontrare una diminuzione dei fenomeni delittuosi in generale (nel periodo gennaio/novembre) mentre sono in aumento i furti nel territorio nell'ultimo mese.

Per questo la Prefettura ha deciso di intensificare i controlli per le feste di Natale, con speficifi servizi al porto ed in stazione. Verranno inoltre potenziati i controlli lungo l'Autostrada A14 e sulla SS76 allo scopo di agevolare la viabilità nei giorni di maggiore affluenza. Ad Ancona sono state installate delle barriere e dal ponte dell'Immacolata è stata modificata la viabilità a tutela della sicurezza dei cittadini. Queste misure saranno in vigore tutti i giorni fino al termine delle festività.