Cemento crollato in galleria, l’asse sarà chiuso per manutenzione: cambia la viabilità

ANCONA - Verifiche e interventi urgenti sulla galleria, altezza Baldì, e l'asse in direzione sud resterà chiuso nei prossimi giorni in alcune fasce orarie. Lo ha annunciato l’assessore comunale alle manutenzioni e alla sicurezza Stefano Foresi dopo il distacco di pezzi di cemento nel tunnel avvenuto questa mattina. «La galleria adesso è in sicurezza, abbiamo avuto il via libera dai vigili del fuoco dopo le verifiche» ha spiegato l'assessore, presente sul posto insieme alla polizia municipale e al personale dell'ufficio tecnico.

I detriti si sono staccati da alcuni copri ferro: «I pompieri hanno verificato e picchettato i tre giunti interessati dal distacco di oggi, entro due giorni il Comune contatterà una ditta per fare lo stesso con tutti quelli restanti e che si trovano ogni 5 o 6 metri- ha proseguito Foresi- non sarà un lavoro di solo controllo, ma anche di messa in sicurezza». La galleria sarà chiusa, il traffico verso sud sarà deviato come stamattina in via delle Grazie: «Ovviamente lo faremo in orari che impatteranno il meno possibile sulla circolazione» ha aggiunto l’assessore. «Abbiamo già fatto lo stesso intervento in altre gallerie, questo in particolare era già programmato con l’appalto di 460mila euro per le infrastrutture».