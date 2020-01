Scopre l'amante, scoppia la bagarre in strada: sviene dopo le botte del marito

Il marito, la moglie, l’amante. Scoppia il caos in strada. Volano ceffoni, spinte, urla, sotto gli occhi dei passanti. Una delle due donne viene malmenata e cade a terra, sembra priva di sensi. Arrivano i soccorsi. Si riprenderà, per fortuna. Ma all’ospedale scatta il protocollo per le vittime di violenza, con indagini-lampo, come prevede il nuovo “codice rosso”, e una denuncia inevitabile per l’uomo che l’ha picchiata.

Bagarre ieri mattina agli Archi. Sono le 11 quando scoppia il parapiglia in via Mamiani: tutto nasce dal faccia a faccia tra una 51enne tunisina e la presunta amante di suo marito. La discussione degenera rapidamente, le due vengono alle mani. L’anconetana accusata della love story proibita chiede aiuto all’uomo che, per lei, è solo un amico. Il 55enne tunisino arriva, insieme alle due figlie che prendono le difese della madre. Esplode la rissa. Volano ceffoni e spinte. La 51enne, fuori di sé dalla rabbia, viene schiaffeggiata e poi presa per i capelli dal marito che la scaraventa a terra.

E’ ancora stesa sull’asfalto, apparentemente priva di sensi, quando arrivano i soccorritori del 118 con l’automedica e la Croce Rossa, insieme alla polizia municipale. La 51enne per fortuna si riprende, ma viene accompagnata al pronto soccorso di Torrette per gli accertamenti e il forte stato di agitazione: le sue condizioni non sono preoccupanti. Il marito, invece, viene portato al Comando delle Palombare per essere interrogato. I vigili urbani hanno già consegnato in procura l’informativa: verrà aperto un fascicolo per maltrattamenti in famiglia e la denuncia scatterà d'ufficio.

