Aggredita mentre dà ripetizioni ad una bambina, la mamma la colpisce con un pugno

ANCONA - Un pugno in viso all'insegnante che dà ripetizioni alla propria figlia. E' questo quanto accaduto nel pomeriggio di oggi in corso Carlo Alberto, dove una ragazza di 31 anni è stata aggredita dalla mamma della bambina. Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato la reazione della donna, che ha raggiunto il volto della giovane con un pugno. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona ed una pattuglia dei Carabinieri con la ragazza che è stata portata in ospedale per farsi medicare.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO