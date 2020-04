Anci Marche, parte la raccolta fondi. Mangialardi: «sosteniamo con generosità i marchigiani»

«Metti il tuo cuore nel cuore delle Marche» è il titolo della raccolta fondi lanciata da Anci Marche da destinare ai comuni delle Marche a integrazione del fondo stanziato dal Governo per i buoni spesa per le vecchie e nuove fragilità.

Rispetto alla quota parte già stanziata di 400 milioni, alle Marche spettano 9,35 milioni per questa prima emergenza. L’iniziativa di Anci Marche punta sulla generosità dei cittadini che, con un contributo anche piccolo, possono dimostrare ancora una volta di avere un cuore grande. «Il primo stanziamento del Governo è una soluzione che dà respiro nell’immediatezza alle famiglie in difficoltà e alla quale dovrà seguire un provvedimento più strutturato che rifinanzierà la misura alla luce dell’emergenza, ma intanto è un inizio per affrontare queste prime settimane». «Come Anci Marche – ha concluso Mangialardi - intendiamo contribuire a raccogliere fondi per rendere questo plafond più corposo. Tutto quello che verrà raccolto sarà ripartito ai comuni marchigiani in quota parte seguendo i criteri ministeriali».