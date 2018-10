Anci Marche incontra i parlamentari eletti. Mangialardi: “Confrontiamoci sui temi”

I vertici di Anci Marche ed i parlamentari eletti nelle Marche hanno aperto un tavolo di confronto che sarà riconvocato su singoli temi specifici. Questo l’accordo raggiunto dopo aver posto numerose questioni di carattere locale e nazionale. All’incontro hanno partecipato oltre a Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche, i vice presidenti Goffredo Brandoni e Romano Carancini, il Senatore Giuliano Pazzaglini (Lega) e gli Onorevoli Andrea Cecconi Gruppo Misto), Martina Parisse (Movimento 5Stelle), Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia), Tullio Patassini (Lega), Alessia Morani (PD). “L’obiettivo – ha detto Mangialardi introducendo l’incontro - è avere un rapporto sistematico con voi che siete i nostri rappresentanti in Parlamento per confrontarsi, proporre idee e portare le istanze dei sindaci e dei cittadini”. lI confronto ha posto nell’agenda le questioni di stretta attualità che preoccupano i primi cittadini. “Sul Bando Periferie si è già detto molto – ha aggiunto Mangialardi – mentre il tema dell’accelerazione della ricostruzione deve tornare al centro dell’agenda politica al pari del rifinanziamento dei contratti a termini di coloro che lavorano all’espletamento delle incombenze burocratiche considerando anche la nomina del nuovo commissario. Sul tavolo anche la necessità di fare chiarezza sulle funzioni associate dei comuni e sui servizi ai cittadini dei centri più piccoli, le infrastrutture e la valutazione dello stato di manutenzione e conservazione, così come sulle responsabilità in materia di protezione civile degli stessi sindaci”.