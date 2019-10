L'Amerigo Vespucci ad Ancona, ecco come visitarla. Parcheggi, bus ed orari

In occasione degli 800 anni dalla partenza di San Francesco dal porto di Ancona per la Terra Santa, da venerdì 4 ottobre a lunedì 7 ottobre sarà presente nel porto di Ancona la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci. Il celebre veliero sarà ormeggiato presso la banchina san Francesco e potrà essere visitato dai cittadini nei pomeriggi di venerdì 4 e sabato 5 ottobre e, inoltre, domenica 6 ottobre per tutto l'arco della giornata. Sabato mattina le visite sono invece riservate alle scuole. Per favorire la sosta e la mobilità dei tanti visitatori attesi, il parcheggio degli Archi, bus di collegamento con il porto incluso, e il parcheggio Traiano saranno aperti oltre che venerdì e sabato secondo i normali orari (dalle ore 5,30 il primo e dalle 7 il secondo, fino alle ore 21, anche domenica 6 ottobre dalle 9 alle 21). Si ricorda che nel parking si può entrare con l'auto fino alle 21 ma si può uscire in qualsiasi orario.

Di seguito gli orari dei bus navetta da piazza Ugo Bassi e dal cimitero di Tavernelle:

Bus navetta P.zza U. Bassi - Porto Antico

Percorso: Capolinea P.zza Ugo Bassi - Via Marconi – P.zza Repubblica - Varco Vittorio Emanuele (entrata area portuale) – Porto Antico (rotatoria Arco Clementino) e viceversa

Venerdì 4 ottobre 2019 - Partenze da P.zza U. Bassi 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45 21.00

Sabato 5 e Domenica 6 ottobre 2019 - Partenze da P.zza U. Bassi 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45 21.00

Il transito del bus presso la fermata del Porto Antico (Arco Clementino) avviene dopo circa 11 minuti dall’orario di partenza da P.zza Ugo Bassi. Il servizio bus-navetta è gratuito per l’utenza.

Bus navetta Parcheggio Via San Giacomo della Marca (Cimitero Tavernelle) - Porto Antico

Percorso: Capolinea fermata Parcheggio via San Giacomo della Marca (Cimitero Tavernelle) – Asse Nord/Sud - via Martiri della Resistenza - via De Gasperi - Parcheggio Degli Archi (fermata) - via XXIX Settembre - varco della Repubblica (fermata) - Arco Clementino (fermata) e viceversa

Venerdì 4 ottobre 2019 - Partenze da Parcheggio via San Giacomo della Marca (Cimitero Tavernelle) 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50

Sabato 5 e Domenica 6 ottobre 2019 - Partenze da Parcheggio via San Giacomo della Marca (Cimitero Tavernelle) 10.00 10.50 11.40 12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50

Il servizio bus-navetta è gratuito per l’utenza.