Ambulanti nel mirino lungo le spiagge: sequestri e multe salate

Nell'ultima settimana i vigili di Numana hanno sequestrato circa 2000 pezzi tra indumenti e gadget contraffatti che girano per le spiagge e alimentano il fenomeno del commercio non autorizzato sotto gli ombrelloni. Numeri che sono 5 volte tanto quanto si è fatto dall'inizio della stagione balneare fino ai primi di agosto. Con le ferie estive e l'aumento di turisti sulla spiagge, cresce considerevolmente anche il numero di abusivi. E gli uomini diretti dal comandante Roberto Benigni non stanno a guardare.

La maggior parte dei vu cumprà arriva da Ancona e da Porto Recanati. Bengalesi, cinesi, senegalesi e nigeria per la maggior parte. Alla vista degli agenti abbandonano tutto e se la danno a gambe ma non sono mancati casi di abusivi colti in flagrante. In questi casi, quattro dall'inizio dell'anno, le sanzioni sono salate: 5mila euro di muta. Le pattuglie, tra i sei e gli otto uomini, monitorano il litorale dalla Spiaggiola a Marcelli fino ai confini con Porto Recanati.