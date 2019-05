«Niente più inceneritori». Azienda falconarese nel mirino del consigliere Bisonni

La Biorecovery di Falconara ci riprova e ripresenta in Provincia il progetto per la realizzazione di un inceneritore da collocare a Tolentino in zona Cisterna. «La Biorecovery – afferma il consigliere regionale Sandro Bisonni – dopo la chiusura della pratica dello scorso anno, per la quale insieme al sottoscritto molte persone si erano mobilitate per contrastarne la realizzazione, ha presentato una nuova richiesta alla Provincia di Macerata. L'impianto, tra le altre cose, intende incenerire i fanghi di depurazione. Purtroppo le iniziative private esulano dal divieto imposto dalla Regione Marche attraverso la legge di mia iniziativa che vieta gli inceneritori pubblici». Secondo Bisonni, gli inceneritori sono da respingere senza alcun dubbio, anche perché la Regione Marche ha deciso di percorrere strade completamente diverse. «Ad ogni modo – continua il consigliere - per evitare tutti gli inceneritori, compresi quelli realizzati dai privati, ho già da tempo presentato una proposta che sarà a breve discussa in Commissione ambiente e che spero non trovi ostruzionismi da parte di alcuno».

Il consigliere regionale, che lo scorso settembre si era mobilitato per scongiurare la realizzazione, rilancia l'appello a tutte le forze politiche, al sindaco e al presidente della Provincia. «Sia chiaro a tutti che la questione non è affatto banale e tanto meno dagli esiti scontati ma trattasi di una battaglia che dobbiamo portare avanti con la massima unità d’intenti per la salvaguardia del territorio. I cittadini - conclude - hanno già alzato una volta i loro scudi e io continuerò, insieme a chi vorrà, ad essere sempre dalla loro parte».