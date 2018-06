Cronaca Chiaravalle / Via Trieste

Alveare nel cortile di un palazzo, intervengono i vigili urbani

Siamo a Chiaravalle, in via Trieste. Ad accorgersi dell'alveare i proprietari di casa che hanno subito allertato i vigili urbani. Sul posto anche un apicoltore che ora dovrà rimuovere l'alveare in sicurezza