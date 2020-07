Osimo, premiati gli alunni della scuola “Caio Giulio Cesare” al concorso del Lions Club

Il 24 giugno scorso, nel cortile della scuola secondaria “Caio Giulio Cesare” di Osimo, si è svolta la premiazione delle alunne e degli alunni vincitori del concorso “Un poster per la pace” indetto dal Lions club di Osimo. Alcuni alunni della scuola si sono particolarmente distinti, ricevendo i primi quattro premi previsti. Nell’ordine: primo premio a Sofia Sammarco (3°C), secondo premio a Francesco Stacchiotti (3°D), 3° premio ad Alyssia Perre (2°) e menzione speciale a Ludovico Giovagnetti (2°B). Nel corso della cerimonia, avvenuta nel pieno rispetto delle normative di sicurezza previste per il contenimento del Covid, il residente del Lions Club Achille Ginnetti ha sottolineato l’importanza del concorso e della collaborazione con il mondo della scuola. Nel suo intervento, Ginnetti ha anche ricordato come il Lions Club sia intervenuto per supportare economicamente il progetto finalizzato a dotare la secondaria di piazzale Bellini di un ascensore.

Il dirigente scolastico dell’Istituto Fabio Radicioni ha ringraziato il Lions Club, ha sottolineato la valenza educativa del concorso e l’importanza della sinergia fra la scuola e l’associazione, ricordando come compito della scuola sia educare le giovani generazioni ai valori della pace e del rispetto. Ha inoltre rivolto parole di apprezzamento nei confronti degli alunni e delle insegnanti di arte che hanno seguito il progetto: le professoresse Alessia Andreoli e Maria Isabella Mariani. Infine Radicioni ha ringraziato l’ingegner Pizzichini che ha realizzato il progetto per l’installazione dell’ascensore.