Altare nella Santa Casa di Loreto, la sacra scritta riscolpita dal Maestro Malleus

Màlleus eccellenza marchigiana nel mondo per le sue doti di grande Artista dei nostri tempi, Amanuense e Maestro incisore ha riscolpito la famosa scritta HIC VERBUM CARO FACTUM EST posta nell’Altare della “Casa Santa” di Nazareth, a Loreto dove l’Angelo annunciò alla Vergine Maria la sua divina maternità. La recente ristrutturazione fortemente voluta dall’Arcivescovo Fabio Dal Cin ha consentito la necessaria rimozione delle lettere di ottone, che dopo più di 90 anni apparivano rovinate ed ossidate, non rendendo più onore alla grazia della Santa Casa di Loreto. Da oggi nella Basilica si potrà ammirare l’opera del genio recanatese Malleus e della sua Antica Bottega Amanuense.

Il Maestro, allievo del londinese Michael Harwey il più grande Maestro incisore internazionale scomparso nel 2013, è stato chiamato all’opera per la sua pluriennale esperienza ed è considerato come il successore naturale del M° Harwey. Sono state così scritte e scolpite, martello e scalpello alla mano, tutte le lettere sul marmo, scelto accuratamente per ricreare le cromie dell’Altare. Si è proceduto poi alla decorazione delle stesse con oro in lamina, per donare all’opera preziosità, lucentezza e resistenza al trascorrere del tempo. Alla realizzazione dell’Opera, si sono affiancati al M° Màlleus vari Sponsor illuminati che hanno visto in questo progetto, un motivo importante e profondamente spirituale a cui partecipare con passione e generosità. Dopo le lunghe nottate trascorse a lavorare in quello scrigno prezioso, Màlleus lo ha definito “un luogo Santo di grande energia e spiritualità dove le pietre ed i mattoni, conservano ancora la memoria delle tante preghiere e suppliche fatte alla Madonna."