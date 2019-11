Forza l'alt della polizia, poi la fuga a 180 km/h per le vie della città

SENIGALLIA - Forza l'alt della polizia, prosegue con la sua fuoriserie e fugge per le vie della città a circa 180 km/h. Una vera e propria scena da film quella vista ieri notte in via Raffaello Sanzio, dove gli agenti del Commissariato di Senigallia avevano posizionato un posto di blocco, tendando di fermare per un controllo una BMW berlina.

Il conducente del mezzo non è stato però d'accordo ed ha proseguito dritto a tutta velocità. La polizia ha subito fatto scattare l'inseguimento a folle velocità, proseguito fino a Marotta dove gli agenti sono finalmente riusciti a bloccare l'auto. L'uomo alla guida, un 30enne originario di Cattolica ma residente a Fano con precedenti per guida in stato d’ebbrezza, è stato sottoposto a controllo e non è risultato positivo all’etilometro. Alla luce delle violazioni commesse gli sono state contestate sanzioni, ai sensi del codice delle strada, per un importo di circa 500 euro oltre alla decurtazione di 3 punti.