Non si ferma all'"alt" della paletta, rischia di investire carabiniere: scatta l'inseguimento

Non si ferma all’”atl”, rischia di investire carabiniere e scatta l’inseguimento. C’è mancato poco che non finisse male per un militare anconetano questa mattina quando, al posto di controllo dei carabinieri di Brecce Bianche, è sopraggiunta una Fiat Punto azzurra in via Caduti del Lavoro. Alla vista dell’auto, lanciata sopra il limite mentre sbandava, i carabinieri hanno intimato l’art ma il conducente, un cittadino marocchino di 41 anni, non solo non si è fermato ma non ha neppure rallentato, rischiando di travolgere il carabiniere con la paletta alzata, che ha evitato il peggio solo perché si è lanciato all’indietro.

E’ così scattato un inseguimento lungo via Caduti del Lavoro, fino al centro commerciale Obi dove l’auto è stata bloccata. I militari hanno fermato l’uomo e trovato nell’auto mezzo grammo di cocaina e strumenti per lo scasso. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.