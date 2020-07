Gli allevatori Bovinmarche confermano Romanini presidente

Gli allevatori marchigiani confermano Domenico Romanini alla presidenza. L’annuncio è arrivato venerdì al termine dell’assemblea dei soci Bovinmarche che ha confermato la nomina di Romanini, per il terzo mandato consecutivo, alla guida della storica cooperativa. «Ringrazio i soci allevatori – ha detto Romanini – per il loro appoggio e per il lavoro costante e appassionato che negli anni ha portato Bovinmarche a diventare punto di riferimento del comparto a livello nazionale. Le piccole aziende socie da sempre costituiscono un baluardo nella tutela dell’ambiente, una garanzia di qualità del nostro prodotto e una rete sociale unica sul territorio italiano. Continueremo a sostenerle con le attività mutualistiche che ci contraddistinguono e con i tanti progetti in cantiere per dimostrare ancora una volta il valore della filiera agricola marchigiana: un’eccellenza italiana».

Nominati anche i membri della squadra coordinata dal direttore Paolo Laudisio: il vice presidente, Marco Ranelli; il revisore contabile Giorgio Piergiacomi; i consiglieri Alceo Vedovi, Mauro Sincini, Marzio Massi, Stefano Miccini, Lorenzo Zallocco, Doriano Peruzzini, Fabrizio Barbarossa, Michele Ciarrocca, Palmarino Losani.