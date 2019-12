Catturava gli uccelli illegalmente, blitz della forestale: allevatore arrestato

ANCONA - Nei giorni scorsi i carabinieri forestali del Nucleo CITES di Ancona, coadiuvati dai militari di Fiastra ed Urbino, hanno arrestato un allevatore con l'accusa di riciclaggio.

L'uomo avrebbe acquistato in alcune province del Nord Italia uccelli da richiamo catturati illegalmente. Poi li avrebbe immessi nel mercato dopo averli regolarizzati dichiarando falsamente la nascita nel proprio allevamento. Scattate anche le perquisizioni, i Carabinieri Forestali hanno trovato numerosi anelli deformati o tagliati, pinze utilizzate per stringere gli anelli contraffatti intorno alle zampe dei volatili e 390 uccelli da richiamo per un valore di circa 70.000 euro.