Maiali maltrattati, gli animalisti protestano ai cancelli dell'allevamento lager

Il tam tam sui social ha portato questa mattina una cinquantina di attivisti ai cancelli dell'allevamento di maiali di Senigallia dopo le riprese choc divulgate dall'associazione Essere Animali che hanno avviato indagini su maltratttamenti e uccisioni violente degli animali nelle gabbie. Gli ambientalisti del Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente ma anche del Fronte Animalista si sono dati appuntamento in strada.

Proprio di fronte all'ingresso dell'azienda, di cui chiedono la chiusura. La manifestazione si è svolta in modo pacifico sotto lo sguardo di polizia, carabinieri e vigili. Gli attivisti aveva cartelloni e striscioni. Lo scorso 22 settembre, sempre per la chiusura dello stabilimento, si era tenuta invece una manifestazione in centro città.