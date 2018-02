Maltempo, disagi al trasporto pubblico: Conerobus si attiva per l'emergenza neve

Per far fronte alle precipitazioni nevose previste su Ancona nelle giornate di lunedì e martedì, la struttura tecnica di Conerobus si è organizzata per garantire al meglio il funzionamento del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Eventuali variazioni nella frequenza delle corse dipenderanno dalla quantità di neve caduta nelle località toccate dalle linee di Conerobus e dalle condizioni della viabilità. Ostacoli alla circolazione potrebbero verificarsi ad ,esempio, nel caso di automobili private ferme lungo la carreggiata perché impossibilitate a proseguire a causa della neve.

In caso di evento nevoso, a partire dalla giornata di lunedì, la situazione sarà monitorabile sul sito internet di Conerobus, dove, tre volte al giorno, verranno pubblicati aggiornamenti sul servizio.