Allerta meteo, anche a Senigallia si cercano spalatori di neve: ecco come fare domanda

SENIGALLIA - L’Amministrazione Comunale, visti i continui messaggi di allerta meteo della Protezione civile Regionale, relativi ai primi giorni della prossima settimana, al fine di coadiuvare tutti gli operatori/dipendenti interessati dalle operazioni che attengono lo sgombero della neve dai marciapiedi e dalle vie cittadine, ha deciso di incaricare degli spalatori, con contratto di prestazione occasionale.

I soggetti interessati, purchè maggiorenni e che non abbiano superato cinquantacinque anni di età, potranno comunicare la propria disponibilità inviando tramite email al seguente indirizzo ufficio.personale@comune. senigallia.an.it il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Senigallia www.comune.senigallia.an.it, debitamente sottoscritto e compilato con i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, idoneità fisica all’attività di spalatura neve, recapito telefonico cellulare al quale poter essere contattati.

L’amministrazione si riserva la facoltà di contattare, se necessario, i soggetti che abbiano inoltrato il modulo di dichiarazione di disponibilità, secondo l’ordine di ricezione della mail. In caso di chiamata i soggetti convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo vestiario (Giubetto alta visibilità, Giaccone, guanti, cappello e scarponi) recando con sè un documento d’identità in corso di validità.

Poiché trattasi di esigenza straordinaria ed eccezionale, in caso di indisponibilità o irrintracciabilità telefonica dei soggetti entro i tempi compatibili con l’emergenza, si procederà a scorrimento delle mail successive.

Si precisa che l’attività si configura come prestazione di lavoro autonomo occasionale, che non dà luogo a vincolo di subordinazione e non comporta l’instaurazione di un rapporto organico con l’Amministrazione.

L’Amministrazione corrisponderà per la prestazione effettivamente svolta un compenso pari ad € 9,00 (nove/00) per ciascuna ora lavorata previa attestazione delle ore lavorative eseguite da parte del coordinatore tecnico.