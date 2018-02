Allerta neve in città, scatta il piano di intervento da parte del Comune

L'Amministrazione comunale comunicato che, in vista delle avverse previsioni meteo per i prossimi giorni, è stato predisposto il piano di pronto intervento in caso di precipitazioni nevose.

L'Assessorato alla Protezione Civile ha allertato le 14 ditte, ingaggiate per la pulizia delle strade comunali per il periodo dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018, alle quali sono state affidate altrettante aree di intervento. Le ditte, con i loro mezzi, saranno pronte ad intervenire nel giro di 30 minuti. Interverranno anche i quattro mezzi spartineve del Magazzino Comunale. Inoltre nei giorni scorsi e nella giornata di ieri sono state effettuate riunioni operative per la messa a punto del piano di intervento mentre l'assessore alla Protezione Civile e Viabilità, Stefano Foresi, assieme agli uffici competenti è in continuo contatto con la Protezione Civile regionale per aggiornamenti costanti sulle previsioni meteorologiche.

Per domani mattina è anche previsto un sopralluogo da parte dei tecnici comunali alle ore 5 per monitorare al meglio la situazione nelle frazioni, soprattutto quelle situate ad una maggiore altitudine. Alle ore 15 sempre domani, si terrà all'Assessorato alla Protezione Civile un ulteriore incontro dei tecnici per un'ultima messa a punto del piano di intervento alla luce delle più recenti previsioni meteo della Protezione Civile regionale.