Allerta maltempo, possibile sospensione del servizio rifiuti in caso di neve

CAMERANO - «Si comunica a tutti i cittadini che in caso di nevicate consistenti, che potrebbero compromettere la normale circolazione stradale degli automezzi, il servizio di raccolta rifiuti potrebbe non essere eseguito come da programma. Per cui si invita a non lasciare sacchi o contenitori esposti su suolo pubblico oltre i consueti orari di raccolta». Così' l'assessore Rifiuti Costantino Renato in vista del maltempo che dovrebbe interessare anche il Comune di Camerano.