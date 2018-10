Allerta meteo, la Prefettura: «Più esercitazioni per i cittadini»

Il Prefetto Antonio D’Acunto ha diramato agli Enti locali e alle componenti provinciali della protezione civile le raccomandazioni operative impartite dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in coincidenza con la stagione autunnale, in tema di emergenze connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici. È stata richiamata l’attenzione sull’esigenza di adeguate misure organizzative per assicurare il corretto e puntuale recepimento della messaggistica del sistema di allertamento.

Questo per far sì che le situazioni di pericolo siano immediatamente comunicate agli Enti competenti a seconda della tipologia di evento. Il Prefetto ha altresì evidenziato agli Enti locali l’importanza di incrementare nelle collettività cittadine la piena conoscenza dei comportamenti da adottare in situazione di emergenza, anche attraverso esercitazioni.