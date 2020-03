Autocertificazione per viaggiare, scarica il modulo da stampare - ALLEGATO

Il governo ha esteso a tutta Italia le misure restrittive varate per le zone rosse nella notte tra sabato e domenica. «Non c'è più tempo, servono provvedimenti più duri - ha spiegato Conte durante la conferenza stampa - Tutti gli spostamenti sono vietati se non per comprovate necessità». Per muoversi quindi sarà necessario compilare un modulo di autocertificazione secondo un modello della Pubblica sicurezza scaricabile a questa pagina.

SCARICA QUI!!!

Come spiega il Governo ci si può mettere in viaggio per

comprovate esigenze lavorative;

situazioni di necessità;

motivi di salute;

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Si raccomanda il rigoroso rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità e l’adozione di comportamenti responsabili. La collaborazione di tutti è fondamentale.