Bomba day, si ferma anche la raccolta dei rifiuti

AnconAmbiente ha comunicato che in occasione dell’evacuazione della popolazione prevista nella giornata del 20 gennaio 2019, necessaria alla rimozione e disinnesco del residuato bellico rinvenuto in località “Stazione Ferroviaria”, i mezzi di AnconAmbiente non potranno accedere all’interno della “zona rossa”, pertanto sarà sospeso, in tutta la città, il servizio di raccolta differenziata.

Gli utenti sono stati invitati ad esporre i propri rifiuti (in base al calendario di zona) entro e non oltre le ore 13.00 di sabato 19 gennaio 2019 . La cittadinanza è stata inoltre invitata a non conferire alcun tipo di rifiuto nella giornata di domenica 20. Tutti i servizi operativi dell’azienda saranno poi ripristinati in maniera ordinaria una volta terminate le operazioni di bonifica eseguite dagli artificieri dell’Esercito Italiano.