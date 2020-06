Allarme bomba all’Ikea, trovato un pacco sospetto: era la batteria di un motorino

CAMERANO - Un allarme bomba è scattato questa mattina all’Ikea per un pacco sospetto. L’involucro di forma quadrata, sigillato e in cartone, è stato ritrovato al centro del parcheggio sotterraneo, alla base di una colonna. Quanto basta per convincere la direzione a non aprire il megastore di Camerano, a titolo precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli artificieri che hanno isolato la zona e provveduto a recuperare il pacco sospetto in totale sicurezza. L’allarme è cessato poco fa: gli artificieri, infatti, hanno trovato all’interno del contenitore una innocua batteria di un ciclomotore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.