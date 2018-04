Il 25 aprile a suon di afro, reggae e hip hop: divertimento “All day long” tra le colline

Il sole non ha tradito e il 25 aprile si è ballato anche a ritmi di afro, trap e hip hop. Dalle 16 alle 24 il DJ set tutto dorico degli Ankon Posse, Pitch e Mastro ha fatto esplodere la festa negli spazi della Rosa del Conero.

Il party “All day long”, organizzato dal Blue Moon Staff per il secondo anno consecutivo, ha riunito nel locale di Montacuto oltre 500 giovani, praticamente il doppio dell’edizione 2017. Si replicherà con la stesa squadra il prossimo 1 maggio, ma il promoter Federico Gasparroni non nasconde la soddisfazione: «L’evento è andato sopra ogni aspettativa ed è stata la chiara prova che se ad Ancona organizzi qualcosa la gente risponde bene».

Musica, sole e divertimento, ma anche relax per chi ha preferito sdraiarsi sul prato che circonda il ristorante consumando panini, piadine e pizza che venivano regolarmente sfornati nell’area food. «A parte la calca al bar, che c’è stata come in ogni evento di questo tipo, è andato tutto bene e la gente si è divertita. Ce n’era veramente per tutti».

(GUARDA IL VIDEO)