Alimentazione come tutela dell'ambiente, l'appello del Rotary di Ancona ai consumatori

Ripensare modello di sviluppo economico partendo dall'educazione alimentare, perché la scelta su ciò che mangiamo si riflette anche nelle fasi di produzione e in termini di sostenibilità ambientale. Il messaggio che arriva dalla Mole Vanvitelliana che sabato 27 gennaio ha ospitato il Forum del Distretto Rotary 2090 dedicato a educazione ambientale e alimentare dal titolo "Alimentiamo la consapevolezza". Organizzato dal Rotary Club Ancona Conero insieme agli altri due club anconetani (Ancona e Ancona 25-35), proposto e coordinato da Alberto Recchioni, assistente del governatore Valerio Borzacchini e past president dell'Ancona Conero, il forum ha ospitato molti interventi di approfondimento su temi che, ad esempio, Stefano Marasca, docente universitario alla Politecnica delle Marche, ha definito "fondamentali per la nostra società come il rapporto tra la natura e l'alimentazione. Temi trasversali che possono essere affrontati solo in maniera multidisciplinare. Le aree culturali del nostro ateneo sono tutte interessate: economia, ingegneria (rifiuti, materiale smaltimento), agraria ma anche medicina".



Alberto Recchioni, nel suo intervento, ha ricordato anche RotarySani, l'importante iniziativa che il Club Ancona Conero sta portando avanti con il Club Ancona in questi mesi con decine di incontri con gli studenti delle scuole superiori per sensibilizzarli a buone pratiche e stili di vita salutari. «Questo forum – ha detto il presidente dell'Ancona Conero, Giovanni Venturi - è l’evento pubblico che i Rotary della città in questo nuovo anno hanno voluto organizzare ad Ancona su temi molto attuali e critici, focalizzandoli e declinandoli in termini di informazione, educazione e consapevolezza. Ciò rientra proprio negli obiettivi del Rotary, e quindi dei Club service, da realizzare attraverso progetti ed iniziative come questa, verso la comunità locale ed internazionale, a supporto dell’istruzione, della crescita dell’economia, della tutela della salute, e dell’ambiente».