Morta a sei mesi in vacanza, completata l’autopsia: cosa ha ucciso la piccola Alice

Alice aveva solo 6 mesi e lo scorso 22 agosto si trovava con i suoi genitori in vacanza sul Gargano quando ha accusato dei problemi respiratori. Trasportata in elisoccorso da Vieste a San Giovanni Rotondo, è deceduta qualche ora dopo per una insufficienza cardiorespiratoria acuta irreversibile, nonostante tutti gli sforzi dei medici e dagli infermieri dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove la bimba era giunta in gravi condizioni.

Alla piccola di Jesi è stata riscontrata un'anomalia congenita cardiaca di cui era portatrice sin dalla nascita e sconosciuta ai famigliari. Lo ha rivelato l'autopsia eseguita la mattina del 23 agosto da parte di un collegio medico specialistico dell'ospedale di San Pio e in presenza di un medico di fiducia nominato dalla famiglia.

Nel corso dell’autopsia, inoltre, sono stati prelevati tessuti per successive indagini e per esami genetici più approfonditi, anche ai fini preventivi. Il rigurgito alimentare non ha avuto quindi nessuna attinenza con il decesso della bambina.

LEGGI L’ARTICOLO SU FOGGIATODAY