Alga tossica, esteso il divieto di balneazione

A seguito di analisi effettuate dall'ARPAM, poco fa è stata estesa anche al tratto di mare corrispondente alla Scalaccia – Pietralacroce, l'ordinanza di divieto di balneazione già in essere presso il litorale del Passetto – Ascensore, per la riscontrata presenza dell'alga tossica Ostreopsis ovata anche in questo tratto di Pietralacroce.