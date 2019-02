Come Lorenzo, scatta la raccolta di fondi per curare Alessandro

La gara di solidarietà in favore di Lorenzo Farinelli ha fatto scuola. E così anche i parenti di Alessandro Cecilioni, 54enne senigalliese malato di una forma particolarmente aggressiva di tumore al cervello cercano l'aiuto della rete. Per curare Alessandro, infatti, le speranze sono legate a una clinica tedesca. Il preventivo, però, non è alla portata di tutti: 172.900 euro. Tra l'altro la cura durerà sei mesi e comporterà il trasferimento anche dei famigliari.

E così, via all'appello in rete. In due giorni la piattaforma Gofundme ha già raccolto oltre 10mila euro. Su Facebook, invece, siamo poco sotto i 10mila. «Siamo positivi – dice un amico nel video appello - e siamo sicuri che Ale tornerà vincitore perché è un bomber, e potrà toranre a vedere le partite dell'Inter che è la sua squadra preferita. Che potrà conoscere Baggio e Zanetti che sono i suoi giocatori preferiti e andare a uno degli ultimi concerti di Vasco Rossi che è il suo cantante preferito».

Per donare

Sono differenti gli obiettivi delle due campagna sul web. Su Gofundme.com si punta ai150mila euro. Su Facebook la quota è di 30mila.

Di seguito i link per donare:

clicca su GOFUNDME

clica su FACEBOOK

Si può anche inviare un pagamento per paypal a rosy.cecilioni@gmail.com

Oppure un bonifico diretto sull'iban IT64M0760114100001031019274 intestato a Rosy Cecilioni (causale: donazione Alessandro Cecilioni)

La famiglia tiene a precisare che «se le donazioni supereranno la cifra necessaria, verranno devolute nella ricerca sul cancro e a chi non può effettuare le cure convenzionali o non ha la possibilità per affrontare le spese di cure alternative».