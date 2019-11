Vigili del fuoco morti ad Alessandria, l'omaggio del prefetto al comando di Ancona

Questa mattina il Prefetto di Ancona Antonio D’Acunto, ha fatto visita al Comando dei Vigili del Fuoco dorico per testimoniare la sua vicinanza e solidarietà ai pompieri, a pochi giorni dall’esplosione che ha visto la tragica scomparsa di tre loro colleghi ad Alessandria. Il dottor D’Acunto è stato ricevuto dal Direttore Regionale Felice Di Pardo, dal Comandante Dino Poggiali, e dal personale in turno di servizio.

Il Prefetto ha espresso parole di vicinanza e apprezzamento per la costante opera svolta a tutela della sicurezza della società. Nei giorni scorsi anche altre Autorità, tra le quali il Questore di Ancona, Claudio Cracovia, ed il Dirigente del Compartimento Marche della Polizia Stradale Dario Sallustio, hanno espresso la loro vicinanza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i vigili del fuoco della provincia. Ad essi si sono aggiunte le iniziative della Croce Gialla di Falconara e Chiaravalle che hanno portato la loro testimonianza ai Vigili del Fuoco, della Croce Verde di Jesi che ha dimostrato la solidarietà consegnando un mazzo di fiori al distaccamento cittadino; analoga e spontanea iniziativa l’ha avuta una volante del Commissariato di Senigallia e dei tifosi dell’Ancona Calcio che allo stadi hanno esposto una scritta ad onore dei Vigili del fuoco caduti nell’adempimento del dovere. I vigili del fuoco di Ancona hanno voluto ringraziare autorità e cittadini per le forti manifestazioni di solidarietà dimostrate, rispondendo con sempre maggiore impegno nella loro attività di salvaguardia e tutela della sicurezza dei cittadini ed in generale dei beni del nostro territorio.