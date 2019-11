Weekend ad alta gradazione alcolica: due ubriachi denunciati dalla polizia

Fine settimana ad alta gradazione alcolica ad Ancona: due persone sono state denunciate dalla polizia.

Le Volanti sono intervenute ieri alle 13,45 in corso Garibaldi per un soggetto particolarmente agitato, nei pressi del bar Giuliani. Anconetano, 52 anni, con qualche precedente alle spalle, era in evidente stato di ebbrezza e infastidiva i passanti tanto che erano pervenute alcune chiamate e richieste d’intervento al 113. Nel corso del controllo, l’uomo ha reagito male nei confronti degli agenti, rifiutandosi di fornire i documenti e insultandoli. Durante l’accompagnamento in questura ha anche cercato di divincolarsi e scappare, ma è stato prontamente fermato e fatto salire nell’auto di servizio. E’ stato denunciato per oltraggio, resistenza e rifiuto di esibire i documenti, oltre ad essere sanzionato per lo stato di ubriachezza.

Guai anche per una 34enne peruviana che, alle 4 di notte, è stata fermata mentre procedeva a zig-zag in via Vallemiano, al volante della sua auto. Quando i poliziotti si sono avvicinati, hanno notato la sua euforia, così come quella del compagno che le sedeva accanto: stavano rientrando a casa da una serata. Lei è risultata positiva all’alcoltest con un valore quasi doppio rispetto al limite consentito (0,96 g/l) per questo è stata denunciata per guida in stato d’ebbrezza e le è stata ritirata la patente.