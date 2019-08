Guida a zig zag in piena notte: via la patente, donna denunciata e auto sequestrata

Procedeva a zig zag in strada e la sua andatura incerta non è passata inosservata ai carabinieri, impegnati nelle consuete attività di controllo del territorio. Quando l’hanno fermata in via Martiri della Libertà a Fabriano, attorno alle 2 della scorsa notte, hanno subito capito che qualcosa non andava: la donna era palesemente ubriaca, dopo una serata ad alta gradazione alcolica.

In effetti, l’alcoltest ha dato ragione ai militari della Compagnia di Fabriano: la cinquantenne d’origine romena, residente in zona, è risultata positiva con un tasso alcolemico di 2 g/l, cioè 4 volte oltre il limite consentito. Ora per la donna sono guai: è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, le è stata ritirata la patente e la sua auto è stata sequestrata.