Alcol e droga, super lavoro per i carabinieri nel weekend

Si aggirava per il centro del paese con in tasca cocaina e un bilancino di precisione. I carabinieri lo hanno fermato e arrestato. Ora dovrà rispondere del reato di spaccio di droga. Si tratta di un uomo di 39enne residente in paese. I carabinieri della stazione di Agugliano lo hanno fermato e perquisito trovandogli in tasca anche materiale per il confezionamento delle dosi. Nella successiva perquisizione domestica sono stati trovati altri bilancini. Il 39enne si trova ai domiciliari.

I controlli del weekend si sono estesi anche alle strade e proprio durante un posto di blocco è stato fermato un 21enne che è risultato positivo all'alcoltest. Nel sangue aveva un valore di quattro volte superiore a quanto consentito dalla legge. Gli è stata ritirata la patente di guida.