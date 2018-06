Paura in strada, l'albero cade e travolge diversi pali linea telefonica

Nella tarda mattinata di oggi alle 12 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia in via Bruciata per la rimozione di un albero caduto sulla sede stradale. L’albero cadendo ha abbattuto diversi pali della linea aerea del servizio telefonico. I vigili del fuoco utilizzando le motoseghe hanno rimosso l’albero liberando la sede stradale, successivamente hanno messo in sicurezza la linea telefonica. Non si segnalano persone coinvolte.