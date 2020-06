Grosso ramo si stacca mentre sta passando un veicolo, paura in strada

CHIARAVALLE - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11,40 circa a Chiaravalle sulla SS76 per un albero pericolante. La squadra del distaccamento di Jesi, intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4 e con l'ausilio dell'autoscala proveniente dalla Centrale di Ancona, ha provveduto a tagliare l'albero dopo che un ramo era caduto improvvisamente mentre stava transitando un autocarro. Non si segnalano danni a persone. Sul posto erano presenti anche i carabinieri e la polizia municipale per il controllo del traffico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.