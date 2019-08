Crolla un albero in mezzo alla strada, sfiorati un runner e un automobilista

Stava facendo jogging di buon mattino quando un albero è crollato sulla sede stradale e per un soffio non l’ha colpito. Paura a Passo Varano per un anconetano di 59 anni che se l’è vista brutta quando si è reso conto che il grosso tronco stava per franargli addosso. E’ accaduto mercoledì attorno alle 7,30. Ha rischiato grosso anche un automobilista che proprio in quel momento stava percorrendo la strada e ha inchiodato per evitare di essere travolto.

L’albero, crollato a causa del maltempo nei giorni precedenti al Ferragosto, ha finito per occupare l’intera sede stradale, proprio sotto la piscina di Ponterosso, piegando addirittura il guardrail su cui si è adagiato. In via Passo Varano sono poi intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere la pianta e mettere in sicurezza la zona.