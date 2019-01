L'albero rischia di travolgere gli automobilisti, paura sulla Provinciale

Oggi pomeriggio, alle 14,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Corinaldo, lungo la SP17, in Viale Raffaello per la rimozione di alcuni rami di un grosso pino al lato della sede stradale rotti dal maltempo. I vigili del fuoco utilizzando l’autoscala intervenuta dalla sede centrale di Ancona hanno verificato tutto l’albero e rimosso le parti pericolanti. Per un paio d’ore il traffico ha subito un rallentamento, non si segnalano persone coinvolte