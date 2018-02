Neve, l’albero cade sulla strada e sfiora due veicoli

L’albero non regge il peso della neve e cade sull'asfalto imbiancato della via del Conero, all’altezza di Pietralacroce, esattamente tra due veicoli in sosta. E’ successo la scorsa notte e per pura fortuna l’albero non ha colpito il furgone o l’automobile. A bordo dei mezzi non c'era nessuno e l'albero è in fase di rimozione. La foto è stata scattata dal nostro lettore Simone Puglisi.