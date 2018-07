L'albero cade in strada e travolge un'automobile

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 9:00 circa a Jesi in via dei Mugnai per una pianta caduta sopra una vettura parcheggiata. La squadra dei pompieri ha tagliato l'albero per consentire la rimozione dell'auto e messo in sicurezza la zona. Per fortuna in quel momento l'auto era vuota e nessuna persona è rimasta coinvolta.