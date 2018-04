Alberi pericolanti davanti all'ospedale, intervengono i vigili del fuoco

Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia presso l’ospedale cittadino per rimuovere alcuni alberi pericolanti. I pompieri, utilizzando l’autoscala intervenuta dalla sede centrale di Ancona, hanno rimosso diversi rami pericolanti che potevano cadere sulla via sottostante. Per fortuna niente è caduto in strada e nessuno si è fatto male.