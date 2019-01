Alloggio in albergo e pronti a fare furti, fermati e denunciati dalla Polizia

Ieri sera intorno alle 19,30, gli agenti delle volanti, impegnati nel controllo del territorio nelle zone del Piano San Lazzaro, hanno notato due individui che camminavano fugacemente in via Ascoli Piceno angolo via Scrima. Alla vista della Polizia i due si sono accovacciati tentando di nascondersi tra le auto in sosta. Ma i poliziotti li hanno fermati e addosso gli hanno trovato un grosso cacciavite, un grosso scalpello e due paia di guanti antiscivolo ed in gomma, nascosti nelle tasche dei rispettivi giacconi. Nel corso degli accertamenti è emerso come i due fossero appena arrivati ad Ancona ed alloggiassero in un hotel della Stazione.

Alla fine la coppia di presunti ladri dia ppartamento, due 24enni albanesi, sono stati denunciati per porto di arnesi atti allo scasso e violazione delle norme sul soggiorno visto che entrambi non avevano al seguito i documenti d’identità.