Solidarietà degli albergatori, 3 doni per 3 associazioni: così si difendono volontari e pazienti

Questa mattina sono stati donati dai soci dell’Associazione degli albergatori Riviera del Conero, 3 erogatori di ozono Bio3gen a 3 associazioni di volontariato: Croce Gialla di Camerano, Croce Azzurra di Sirolo e Croce Bianca di Numana. Si tratta di apparecchi importantissimi per rendere l’ambiente che viene trattato, maggiormente sanificato e igienizzato. Gli erogatori di ozono non sostituiscono il trattamento di igienizzazione delle ambulanze per il trasportano pazienti positivi al Covid-19, ma danno una maggiore garanzia perché viene applicato a seguito della consueta sanificazione, al fine di eliminare germi, batteri e virus. Un dono di fondamentale importanza in questa emergenza Coronavirus, per garantire e gestire il normale utilizzo dei mezzi di soccorso e la sicurezza di pazienti e militi. Gli erogatori di ozono Bio3gen sono trasportabili ed è per questo che saranno utilizzati, non solo per la completa sanificazione delle ambulanze, ma anche delle rispettive sedi. La presidente dell'Associazione Albergatori Riviera del Conero, Annamaria Ciccarelli, in una lettera, ha scritto:

"Ho il piacere di comunicarvi che i soci della Associazione Albergatori Riviera del Conero hanno condiviso l’opportunità di manifestare concretamente il loro riconoscimento per l’impegnativo e prezioso lavoro che state svolgendo, con la donazione di un erogatore all’ozono per la sanificazione e disinfezione degli ambienti. Nell’auspicio di avervi fatta cosa utile vi ringraziamo ancora una volta. Forza che ce la faremo!"